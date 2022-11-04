وزيرة الهجرة في نينوى لزيارة مخيمات النازحين

2022/11/04 | 10:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأول جولة ميدانية وزيرة الهجرة تصل

محافظة نينوى لزيارة مخيمات النازحين

والوقوف على أهم احتياجاتهم الضرورية

تمهيداً لعودتهم

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