في ديالى وحدها.. حصيلة ’مرعبة’ لحوادث السير خلال 72 ساعة فقط

2022/11/04 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، عن مصرع واصابة 36 مدنيا في حوادث سير خلال 72 ساعة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، لـ( بغداد اليوم)، إن "مدنيا لقى مصرعه واصيب 34 شخصا بينهم اطفال ونساء في حوادث سير على طرق ديالى خلال الساعات 72 الماضية".

واضاف العزاوي، إن "شهر تشرين الاول كان الاعلى في احصائيات الضحايا خلال 2022"، موضحا أن "نسبة ليست قليلة من حوادث السير سببها الاهمال في تطبيق الارشادات المرورية".

واكد أن "جزء من الحوادث كان بسبب الاتصال اثناء القيادة وعدم الانتباه"، مشيرا الى أن "وتيرة الحوادث ستجعل 2022 ربما الاعلى بعد 2003 في معدل الضحايا والتي سببت ضغط كبير على ردهات الطوارى".

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