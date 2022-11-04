2022/11/04 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، الجمعة، أن وزارته تولي شركة نفط البصرة "العريقة" اهتماما خاصا، فيما عدها "خبزة العراقيين".

وذكر عبد الغني في تصريح صحفي تداولته وسائل إعلام محلية، أن "أول زيارة له كانت للشركة والتقى فيها إدارتها والكادر المتقدم، وراجع خلال اجتماع معهم الكثير من الفعاليات وأصدر توجيهات بشأن تعزيز العمل وتصعيد الطاقة الإنتاجية والتصدير والاهتمام بمحافظة البصرة والتنسيق مع الحكومة المحلية لتنفيذ الفعاليات التي تخص المواطن البصري وهو ما سيعمل عليه"، مبيناً أنه سيزور أيضا مواقع الشركة.

واضاف أن "وزارة النفط تهتم بشكل خاص بشركة نفط البصرة التي تعد شركة عريقة كونها تمثل "خبزة العراقيين"، مؤكدا "الاهتمام بالبصرة وكل ما من شأنه خدمة أهاليها وتحسين وضع المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: نهتم بشكل خاص بـ"خبزة العراقيين" ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: نهتم بشكل خاص بـ"خبزة العراقيين" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).