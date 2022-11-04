اعتداء جنسي أمام

2022/11/04 | 11:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، الخميس، في مدريد، محاكمة أحد المشاركين في النسخة الإسبانية من برنامج تلفزيون الواقع "بيغ براذر" (Big Brother)، والمتهم بالاعتداء الجنسي على متسابقة أخرى عام 2017.

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