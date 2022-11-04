2022/11/04 | 11:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن الحكومة تولي اهتماماً بملف الطاقة، فيما كشفت عن توقيع بروتوكول مع مركز بغداد للطاقة المتجددة، لنشر الرسائل الاعلامية والتثقيف فيما يخص الطاقة المتجددة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن ” وزارة الكهرباء وضمن إطار المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وبالتعاون مع وزارة البيئة وقعت وكفريق إعلام وطني مع مركز بغداد للطاقة المتجددة بروتوكول تعاون ينص على تدريب الملاكات الإعلامية ونشر الرسائل الإعلامية والتثقيف، وعقد الورش في ما يخص دعم الطاقة ومكافحة ظاهرة التصحر والجفاف وتلوث المياه”.

وأضاف أن “مركز بغداد هو لبنة أساسية داعمة ودافعة باتجاه الاعتماد على الطاقات الشمسية المتجددة”، لافتاً الى أن “الوزارة تحاول ارسال رسائل مهمة الى ضرورة الاهتمام بالطاقة وكلفها الباهظة”.

وتعاقد العراق حتى الان على مشاريع طاقة شمسية توفر نحو 4 الاف ميغا واط، وهو ماقد يدفع لارتفاع انتاج العراق من الطاقة لـ28 الف ميغا واط، ستكون 14% منها طاقة متجددة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء توقع اتفاقية لـ”نشر رسائل التثقيف” عن الطاقة المتجددة.. 14% من كهرباء العراق ستنتجها الشمس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء توقع اتفاقية لـ”نشر رسائل التثقيف” عن الطاقة المتجددة.. 14% من كهرباء العراق ستنتجها الشمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).