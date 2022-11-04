2022/11/04 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة ،اليوم الجمعة، عن وصول 44 ألف طن من مادة الرز الأمريكي لحساب السلة الغذائية.وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي ،في بيان تلقاه /المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول 44 الف طن من مادة الرز لصالح السلة الغذائية المركز الخبري الوطني.

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