2022/11/04 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، على الرئيس الامريكي جو بايدن حول سعي أميركي لتحرير ايران من نظام الحكم الحالي.وقال رئيسي في انطلاق مسيرات احياء يوم مقارعة الاستكبار العالمي :”على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسي يرد على تعهد بايدن الآخير: لقد تم تحرير إيران منذ سنوات المركز الخبري الوطني.

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