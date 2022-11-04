أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1300 دولار لكل ألف متر مكعب

2022/11/04 | 11:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت بيانات بورصة لندن، صباح اليوم الجمعة، أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 5% لتتجاوز 1300 دولار لكل ألف متر مكعب.وافتتحت العقود الآجلة (حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداول عند مستوى 1360.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 7%).اعتبارا من الساعة 10:05 بتوقيت غرينتش، وبلغ سعر العقود الآجلة للغاز […]

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