شاهد بالفيديو.. بوتين يدك اخطر مفاعل نووي في اوكرانيا !

2022/11/04 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ISXktnC9oSM

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