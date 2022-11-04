وزارة الثقافة تؤكد دعمها لمهرجان الحسيني الصغير الخاص بمسرح الطفل الذي تقيمه العتبة الحسينية سنويا

2022/11/04 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الثقافة دعمها لمهرجان

الحسيني الصغير الدولي الخاص بمسرح

الطفل لأهميته وهو يحمل اسم شخصية ثورية

كالامام الحسين ( ع) ويعكس شجاعته أمام

الأطفال بين سن 6 الى 12 سنة.

وقال رئيس قسم رعاية وتنمية

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