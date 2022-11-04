2022/11/04 | 11:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يلتقي ممثلو عالم منقسم وفي خطر اعتبارا من الأحد ولمدة أسبوعين...

ظهرت المقالة عالم منقسم يحاول معالجة مشاكل كوكب الأرض المهدد خلال كوب27 أولاً على المسلة.

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