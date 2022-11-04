2022/11/04 | 11:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تألق ضباّط عراقيون في مهرجان الاناقة، وعلى وقع السلام الجمهوري، وأدوا...

ظهرت المقالة التحية العسكرية للماكيرات والفانشيستات أولاً على المسلة.

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