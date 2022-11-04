2022/11/04 | 11:51 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تألق ضباّط عراقيون في مهرجان الاناقة، وعلى وقع السلام الجمهوري، وأدوا...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحية العسكرية للماكيرات والفانشيستات ) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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