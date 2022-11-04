نتفليكس تطلق خطة باقات الاشتراك المدعومة بالإعلانات التي طال انتظارها

2022/11/04 | 11:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق نتفليكس الخميس "Basic with Ads"، خطة اشتراك مدعومة بالإعلانات طال انتظارها، والتي سوف تكلف الباقة الجديدة منها 6.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا في الولايات المتحدة حيث تتوفر الآن.كما يتم إطلاقها في كندا وأستراليا والبرازيل وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكوريا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة بأسعار مختلفة

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