2022/11/04 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الصدر يؤم بالمصلين في مسجد الكوفة بالنجف الاشرف المركز الخبري الوطني.

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