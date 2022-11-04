في اليوم الثاني من زيارة البحرين.. البابا فرنسيس ينتنقد

2022/11/04 | 12:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد البابا فرنسيس في اليوم الثاني من زيارته إلى البحرين منطق "الكتل المتعارضة" التي تضع العالم "على حافة الهاوية في توازن هشّ"، مؤكداً أن خيار اللقاء هو البديل عن المواجهة في عالم يشهد نزاعات عدة.

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