فيديو:محصول متعدد الفوائد وانتاجه غزير نجاح اول تجربة لزراعة فول الصويا في كربلاء المقدسة

2022/11/04 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت اول تجربة لزراعة محصول فول الصويا

في العراق في ثلاث محافظات بالعراق

وابرزها في محافظة كربلاء المقدسة على

مساحة اربع دونمات تمكن من خلالها احد

المزارعين المثابرين المدعوم من مديرية

زراعة كربلاء ال

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