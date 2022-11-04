وزير الموارد: أربعة تحديات تواجه العراق بأزمة المياه

2022/11/04 | 13:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الجمعة، عن أربعة تحديات تواجه العراق بأزمة المياه وحصوله على حصصه المائية من دول الجوار.

وقال ذياب، على هامش ورشة شحة المياه وادارة المياه الداخلية في العراق، “تواجهنا تحديات اربعة تجاه ازمة المياه، الاولى هو ان العراق دولة مصب ولذلك نواجه مشكلة في حصص العراق المائية من دول الجوار”.

وأضاف أن “التحدي الثاني هو ادارة الموارد داخلياً وترشيد الاستهلاك

والثالث التلوث الكبير في مياه نهري دجلة والفرات وخصوصا ما ساهمت به مخلفات المصانع والأخير هو قلة الساقط المطري وارتفاع درجات الحرارة”.

ولفت ذياب، إلى أن “رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة هو ضمان توزيع الحصص العادلة على جميع المستهلكين وايجاد الحلول الناجعة لمعالجة شح المياه”.

وشدد الوزير على “ضرور مغادرة اساليب الري التقليدية في الزراعة، والتوجه لاساليب الري الحديثة لمواجهة ازمة المياه”.

وبين: “سنتعاون مع جميع الجهات الداخلية والدولية لمعالجة ازمة المياه”.

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