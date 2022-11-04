"الفتاة ذات القرط اللؤلؤي".. لوحة استهدفها ناشطان بيئيان دفاعًا عن المناخ

2022/11/04 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجنت محكمة هولندية اثنين من نشطاء تغير المناخ بعد استهدافهما لوحة للرسام الهولندي يوهانس فيرمير "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي".

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