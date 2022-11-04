ريال مدريد يرمي الكرة في ملعب توني كروس لتحديد مصيره

2022/11/04 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين أن إدارة ريال مدريد الإسباني قد جهزت عقداً جديداً للاعبها الألماني توني كروس.وسينتهي عقد النجم الألماني المميز توني كروس مع فريقه الحالي ريال مدريد الصيف المقبل وسط رغبة كبيرة من النادي بتمديد عقده لموسم إضافي.وكان توني كروس قد لمح إلى إمكانية اعتزاله […]

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