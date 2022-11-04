الكهرباء تكشف عن توقيع بروتوكول للطاقة المتجددة يخص 4 ملفات

2022/11/04 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، الجمعة، أن الحكومة تولي اهتماماً بملف الطاقة، فيما كشفت عن توقيع بروتوكول مع مركز بغداد للطاقة المتجددة يخص 4 ملفات.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن "وزارة الكهرباء وضمن إطار المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وبالتعاون مع وزارة البيئة وقعت وكفريق إعلام وطني مع مركز بغداد للطاقة المتجددة بروتوكول تعاون ينص على تدريب الملاكات الإعلامية ونشر الرسائل الإعلامية والتثقيف، وعقد الورش في ما يخص دعم الطاقة ومكافحة ظاهرة التصحر والجفاف وتلوث المياه".

وأضاف أن "مركز بغداد هو لبنة أساسية داعمة ودافعة باتجاه الاعتماد على الطاقات الشمسية المتجددة"، لافتاً الى أن "الوزارة تحاول ارسال رسائل مهمة الى ضرورة الاهتمام بالطاقة وكلفها الباهظة".

وأشار الى "وجود دعم حكومي من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واهتمام من الوزارة في تحسين ملف الكهرباء لرفع الحمل عن كاهل المواطنين".

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