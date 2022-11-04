الإعمار والإسكان تحصي القروض السكنية لـ10 اشهر الماضية

2022/11/04 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أحصت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، القروض السكنية للعشرة اشهر الماضية من العام الجاري في عموم المحافظات باستثناء اقليم كردستان.

وذكر المركز الاعلامي للوزراة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "شهر تشرين الاول الماضي شهد صرف اكثر من مئة وستين ملياراً واربعمئة مليون دينار في عموم المحافظات ، فيما بلغ عدد المعاملات المكشوفة في الشهر ذاته (6.744) معاملة".

واضاف ان "عدد المعاملات التي تم تقديمها للصندوق الكترونياً بلغ منذ بداية هذا العام (31.792) معاملة، فيما بلغ مجموع المعاملات المكشوفة منذ بداية العام الجاري (58.324) معاملة اقراضية".

واشار البيان الى ان "الصندوق سبق وان باشر بتطبيق قرار إلغاء معاملة صحة الصدور، مع الدوائر التي دخلت ضمن المشروع الوطني لإلغاء معاملة صحة الصدور، ومنها دائرة التسجيل العقاري والدوائر البلدية التابعة لامانة بغداد ومحافظة بغداد".

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