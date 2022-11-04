الصدر يدعو للاستمرار على صلاة الجمعة ويستذكر تضحيات والده ضد الدكتاتورية (فيديو)

2022/11/04 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الى الاستمرار على صلاة الجمعة.

واستذكر الصدر في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد الكوفة، وتابعتها (بغداد اليوم)، " تضحيات والده السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر، ووقوفه ضد الظلم والدكتاتورية وضرورة الالتزام بصلاة الجمعة".

وحضر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم، الى مسجد الكوفة بمحافظة النجف ليؤم المصلين في صلاة الجمعة والقاء الخطبة الخاصة بها.

وبحسب الصور التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، اعتلى الصدر منبر صلاة الجمعة في مسجد الكوفة والقى خطبة الصلاة وسط حضور كبير من المصلين.

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