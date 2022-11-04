إغلاق المدارس والمصانع ومواقع البناء.. التلوث يشل العاصمة الهندية

2022/11/04 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات نيودلهي، الجمعة، أنه سيتم إغلاق المدارس اعتبارا من السبت في العاصمة الهندية بسبب المستويات "الخطرة" من تلوث الهواء الناجم عن الحرق الزراعي في شمال الهند، والذي يفاقم الوضع المتردي أصلا على هذا الصعيد جراء انبعاثات المصانع وحركة النقل، حسب "فرانس برس".

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