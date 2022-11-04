2022/11/04 | 13:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: حصلت وكالة المسلة، الجمعة 11/04/2022، على وثيقة تكشف عن مخاطبة وزيرة...

ظهرت المقالة وزيرة الاتصالات تحيل مدير شركة البريد الى النزاهة لتصرفه الفاسد بودائع المواطنين أولاً على المسلة.

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