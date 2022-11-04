حرارة الأرض تهدد الطيران المدني في العالم

2022/11/04 | 13:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال خبراء إن ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض سيؤدي إلى...

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