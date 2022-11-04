2022/11/04 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، ضبط 44 ألف حبة مخدرة وخمسة كيلو غرام "كريستال" في محافظتي الانبار وميسان.

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