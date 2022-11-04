2022/11/04 | 14:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: صنفت لجنة حماية الصحفيين، العراق في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر...

ظهرت المقالة العراق يحتل المركز الخامس عالميا في مؤشر الإفلات من العقاب أولاً على المسلة.

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