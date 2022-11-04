الرئيس رشيد يدخل على خط ’ظمأ العراق’: إيلاء قضية شحة المياه أولوية قصوى

2022/11/04 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، على ضرورة إيلاء قضية شحة المياه في البلد أولوية قصوى، والمضي نحو حلول واقعية لمعالجتها.

وقال رشيد، في كلمته خلال افتتاح (ملتقى بحر العلوم للحوار) ضمن فعاليات مشروع "ضمأ العراق)، وفقا لبيان رئاسي تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يجب تنبيه الراي العام الى خطورته، وأهمية المضيّ قدماً نحو إيجاد الحلول المناسبة والواقعية لهذه المشكلة".

وفي ما يلي نص كلمة رئيس الجمهورية، وفقا للبيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم

السيد إبراهيم بحر العلوم المحترمالسيدات والسادة المحترمونالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير

يسرّني أن أتقدم بالتهنئة الخالصة لكل الاخوة العاملين في (ملتقى بحر العلوم للحوار) على مساعيهم المتميزة في تنبيه الرأي العام الى خطورة شحة المياه التي يعاني منها العراق بشكل يبعث على قلق حقيقي في كل العراق، فضلاً عن تقديمهم المقترحات العلمية التي تعمل على إيجاد الحلول المناسبة والواقعية لمشكلة النقص في المياه.

كما أتقدم بالشكر الى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لإسهامهم الفاعل في هذا المجال الهام؛ والذي يأتي إدراكا منهم لأهمية الأمن المائي في حياة الشعوب.أشكر الحكومة العراقية لاهتمامهم في هذا الخصوص، خاصة وزارة الموارد المائية ووزارة البيئة.

إن حضور فعاليات المشروع لها أولوية بالنسبة لي على الرغم من انشغالاتي وارتباطاتي التي تعرفونها جميعا، ولكن المشاركة في هذه المحافل هي أساسية لإعطاء الموضوع أهميته التي يستحقها، ولتشجيع المهتمين بشؤون المياه لتقديم كل ما بوسعهم من أجل بذل أقصى الجهود لحل هذه المشكلة المزمنة خاصة في العراق.

أعطيت بعض المعلومات وبعض المقالات التي كانت موجودة عندي الى الأخ السيد الدكتور بحر العلوم وبعض الوثائق ومجمل تصوّري عن تطوير إدارة الموارد المائية في العراق وتحسين الوضع المائي.

أخيرا أتمنى لملتقاكم كل النجاح والموفقية، وأنا بشكل شخصيّ مستعد، مع رئاسة الجمهورية وكوادرها لدعم كل النشاطات بخصوص شحة المياه وتحسين الوضع المائي في العراق، وأملنا ان ننجح فيه.

وأنا متأكد بأن وزارة الموارد المائية لديها مجموعة من الاقتراحات والمشاريع لتحسين الوضع المائي في العراق.

وأشكركم والسلام عليكم".

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