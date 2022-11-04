ما علاقة احمد الاسدي؟.. السوداني يحظى بدعم يوضح ’تبعيته للمالكي وطهران’

2022/11/04 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدثت شبكة الناشيونال انترست الاميركية، اليوم الجمعة، عن العلاقة بين وصول رئيس الحكومة العراقية الجديدة، محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالإضافة لأحمد الاسدي الذي اصبح بمنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية.ووصفت الشبكة، في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، التشكيلة الحكومية الجديدة التي تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بانها "تبدو خارجة عن جيب المالكي"، مؤكدة، أن الدعم الذي قدمه المالكي للسوداني خلال فترة ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء أوضح "تبعية السوداني للمالكي ولطهران"، على حد وصفها.واضافت، أن "السوداني ومن خلال التعيينات الوزارية التي تقدم بها، يحاول التأكيد على عدم تبعيته للمالكي وطهران في إشارة الى محاولته الحصول على دعم الشارع العراقي".ووصفت الشبكة ايضا، أيضا تعيين قائد "كتائب جند الامام" والمتحدث السابق باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي بمنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية بانه "محاولة لإرضاء ايران وفصائلها في العراق".واعتبرت، أن "احمد الاسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، شخصية تعمل لمصلحتها الخاصة من خلال التقلب بالمواقف، في إشارة الى طهران وواشنطن، موردة زيارته الى العاصمة الامريكية خلال عام 2015 للحصول على دعم واشنطن للحشد الشعبي كمثال على التقلب في الولاءات".

يشار إلى أن السوداني رُشح للمنصب ممثلا عن ائتلاف "إدارة الدولة" الذي يضم عددا من النواب المستقلين وتحالف الإطار التنسيقي وجميع القوى السنية والكردية باستثناء كتلة "الجيل الجديد" عن الكرد وحركة "امتداد" والتيار الصدري الذي استقال نوابه من البرلمان في يونيو/حزيران الماضي.

ويمتلك الإطار التنسيقي ممثلا بائتلاف دولة القانون، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وحركة عطاء وحركة حقوق وحزب الفضيلة بالإضافة إلى تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي 85 مقعدا نيابيا من دون المستقلين والقوى المتحالفة معه، ويحتل ائتلاف دولة القانون وحده 38 مقعدا داخل الإطار، الأمر الذي يوفر له له دورا محوريا في قرارات تشكيل الحكومة، وفقا لمراقبين.

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