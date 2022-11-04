السوداني يكلف مديراً لمكتبه

2022/11/04 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر حكومي مطلع، اليوم الجمعة، بتكليف احسان العوادي مديرا لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "محمد شياع السوداني كلف إحسان العوادي مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء".

واضاف أن "العوادي يشغل حاليا منصب مدير عام في وزارة الخارجية وكان نائبا عن التحالف الوطني ضمن كتلة ابراهيم الجعفري".

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