بعد استحواذ ماسك.. تويتر تبدأ تسريح موظفين الجمعة

2022/11/04 | 14:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستبلغ شركة تويتر الموظفين عبر البريد الإلكتروني، الجمعة، عما إذا كان قد تم تسريحهم، وتغلق مؤقتا مكاتبها وتمنع دخول الموظفين، بعد أسبوع من عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة في عهد المالك الجديد، إيلون ماسك.

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