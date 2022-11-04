برشلونة ويوفنتوس وأرسنال.. صدمات ومفاجآت الموسم في أوروبا

2022/11/04 | 14:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الموسم الحالي مفاجآت كبرى وصدمات أكبر في الدوريات الخمس الكبرى ودوري أبطال أوروبا، إذ تصدر أرسنال الدوري الإنجليزي وتفوق نابولي على منافسيه في إيطاليا معتليًا القمة، في حين صدم يوفنتوس مشجعيه بتراجع مستواه هذا الموسم، وعاد برشلونة إلى الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.نتحدث في هذه الحلقة من "بعد الصافرة" عن أكبر الصدمات والمفاجآت هذا الموسم في أوروبا.

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