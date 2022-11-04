2022/11/04 | 14:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن جهاز مكافحةالارهاب، اليوم الجمعة، الاطاحة بالارهابي المكنى ‘ ابو عائشة’ قبل دخوله العاصمة بغداد.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/: إن “جهاز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة الارهاب تطيح بـ”أبو عائشة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب تطيح بـ”أبو عائشة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب تطيح بـ”أبو عائشة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).