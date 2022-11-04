مفهوم الكفاءات مغلوط المعنى ويجب توضيحه.. لؤي الخطيب

2022/11/04 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب لؤي الخطيب:

‏الكفاءات لاتبحث عن فرصة عمل، بل فرص العمل تبحث عن الكفاءات.



كما ليس كل حامل شهادة أكاديمية يُعد كفاءة في العمل.

‏الكفاءة هو التفرد في الانتاج والمنجز النوعي المميز بأبسط الأدوات وأسرع الفترات وأقل القدرات والكُلَف والمدخلات المتاحة للفرد أو الجماعة أو المؤسسة.

الفرد الكفوء هو الذي يخلق فرصته ويصنع مستقبله بقدراته الذاتية بغض النظر عن شهادته الأكاديمية.

‏إنها لمفارقة بأن أهم الكفاءات نجاحاً في الشركات العالمية ومجال الأعمال قد لا تحمل شهادات جامعية فضلاً عن العليا.

‏مخصصات التوظيف الحكومي لأصحاب الشهادات العليا خلقت كفاءات وهمية ومكلفة.

بدعة المخصصات الحكومية لأصحاب الشهادات العليا أسست لسوق فاسدة لجامعات فاشلة تمنح الشهادات مقابل المال أو على أساس المحسوبية دون أي نتاج علمي فيه إضافة نوعية لبيئة العمل بل مجرد خريج بعنوان “كفاءة” يتظاهر من أجل وظيفة حكومية غير منتجة ومكلفة.

‏إن كنت حقاً كفاءة، إصنع مستقبلك بنفسك

أفشل الدول في العالم هي التي تعتمد على سياسة التعيين الحكومي المركزي لخلق جيش من الموظفين موالي للنظام السياسي الحاكم.

‏هذه السياسة قد تسعف النظام الحاكم لفترة وجيزة خصوصاً إذا كان نظاماً ريعياً فاقداً للعقد الاجتماعي الرصين ويعتمد على واردات النفط، ليكون الانهيار مسألة حتمية.

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