النزاهة تؤشر نقصاً في دفاتر الجوازات وتأخر تسليمها الى المواطنين

2022/11/04 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الجمعة، إلى الإسراع بإطلاق مشروع

الجواز الإلكتروني المُطابق

للمُواصفات العالميَّة؛ لإسهامه في

القضاء على ظاهرة المكاتب الأهليَّة،

إضافة إلى إجراء تحديثٍ لمنظومة

الا

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