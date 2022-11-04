القبض على الإرهابي

2022/11/04 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الجمعة، الإطاحة بأحد ارهابيي داعش والذي يكنى "أبو عائشة" اثناء مُحاولته الدخول إلى العاصمة بغداد.

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