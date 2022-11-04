2022/11/04 | 15:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري تعرض لانتكاسة نتيجة سحب نوابه من البرلمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _PbYBrRZ3Ts
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري تعرض لانتكاسة نتيجة سحب نوابه من البرلمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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