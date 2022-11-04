2022/11/04 | 15:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _PbYBrRZ3Ts

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري تعرض لانتكاسة نتيجة سحب نوابه من البرلمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري تعرض لانتكاسة نتيجة سحب نوابه من البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).