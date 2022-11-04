السوداني يرفض أية مماطلة في تنفيذ القرارات الحكومية ومن أية جهة

2022/11/04 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الاجتماع الاول لفريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، الذي أقر تشكيله مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة.

واكد السوداني خلال الاجتماع، وفقا لبيان مكتبه وتلقته (بغداد اليوم)، على "جدية الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية واضحة وملموسة، استنادا الى المنهاج الوزاري، ووجه بالإسراع في إيجاد حلول حقيقية تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم بسبب التلكؤ في تنفيذ مشاريع خدمية مهمة تمس حياتهم بشكل مباشر".

وشدد على "رفض أية حالة من حالات التسويف او المماطلة من أية جهة كانت، في تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة وتتعلق بالجوانب الخدمية التي تشكل حاجة ملحة للمواطنين".

وتابع البيان، أنه "حضر الاجتماع السيد محافظ بغداد، ووكلاء وزارات الكهرباء والصحة والإعمار والإسكان، وعدد من المديرين العامين والمتخصصين في الجوانب المالية والفنية والقانونية".

واشار البيان الى أن "مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته الأخيرة، واستنادا الى البرنامج الحكومي، تشكيل فريق للجهد الخدمي والهندسي برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة المحافظين وعدد من وكلاء الوزارات والمستشارين والمديرين العامين ورؤساء التشكيلات الهندسية ومتخصصين في الجوانب المالية والقانونية، في عدد من الوزارات الخدمية والأمنية".

ولفت البيان، الى أنه "جاء تشكيل الفريق بهدف معالجة الواقع الخدمي في المناطق التي تعاني نقص الخدمات في قطاعات (البلديات والماء والمجاري والكهرباء والصحة والبيئة والمدارس) وأية قطاعات أخرى، كذلك متابعة مشاريع البنى التحتية المتلكئة ذات المساس بحياة المواطنين واقتراح المعالجات والسبل الكفيلة، إلى جانب اقتراح مشاريع جديدة لتحسين الخدمات في المناطق المحرومة".

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