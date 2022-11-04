2022/11/04 | 15:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zgtZYNTGluA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمام أنصاره في مسجد الكوفة بالنجف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمام أنصاره في مسجد الكوفة بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).