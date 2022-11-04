2022/11/04 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوّل "حزب الله" استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة اللبنانيّة إلى معركة مع المملكة العربيّة السعوديّة التي عادت، بزخم الى "بلاد الأرز"، بعد طول إهمال، عشيّة الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد، في مايو الأخير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مساندة" السعودية لخصوم "حزب الله" في لبنان بشير "تسوية" أم نذير اضطراب؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مساندة" السعودية لخصوم "حزب الله" في لبنان بشير "تسوية" أم نذير اضطراب؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).