هل السوداني قادر على مكافحة الفساد بالعراق؟.. مراقبون يتحدثون للجزيرة نت

2022/11/04 | 15:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترى العديد من الأوساط السياسية أن طموحات السوداني لمحاربة الفساد تقف أمامها العديد من المطبات السياسية والاقتصادية، ورغم أنه يحظى بتأييد برلماني فإن التحرك ضد الفساد قد يفقده الدعم النيابي اللازم.

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