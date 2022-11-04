تطوير مضاد حيوي جديد يعالج التهابات المسالك البولية

2022/11/04 | 15:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مضاد حيوي جديد فعالية كبيرة في علاج التهابات المسالك البولية، ما شجع شركة الأدوية المطوّرة له بوقف الاختبارات، وتقديم بياناتها قريبًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بغية الحصول على الإذن بالاستخدام.

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