إرنا: مقتل اثنين وإصابة 10 من قوى الأمن بأعمال شغب في إيران

2022/11/04 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة “إرنا” بمقتل 2 من قوات الباسيج وإصابة ما لا يقل عن 10 من كوادر قوى الأمن الداخلي، خلال أعمال الشغب بمحافظة البرز غرب طهران، ومدينة لاهيجان.وبحسب وكالة “إرنا”، قام “مسلحون من المثيرين للشغب في محافظة البرز غرب طهران بشن هجوم أسفر عن مقتل أحد قوات الباسيج وإصابة ما لا يقل […]

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