بريطانيا تستبعد إجراء انتخابات الشهر المقبل في إيرلندا الشمالية

2022/11/04 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استبعدت بريطانيا إجراء الانتخابات المقبلة في إيرلندا الشمالية في ديسمبر(كانون الأول) المقبل، كما كان متوقعاً، مما يمهد الطريق على الأرجح أمام إجراء تصويت في يناير(كانون الثاني) المقبل.

وقال كريس هيتون هاريس، وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية، في الحكومة البريطانية في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الجمعة: “يمكنني الآن أن أؤكد أنه لن تجرى انتخابات الجمعية العامة في ديسمبر(كانون الأول) المقبل، أو قبل موسم الأعياد”، طبقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم.

وأضاف “لقد أجريت محادثات قيمة مع أشخاص بمختلف أنحاء إيرلندا الشمالية، من بينهم ممثلون عن قطاع الأعمال والمجتمع”، وتابع “لقد استمعت إلى مخاوفهم الصادقة بشأن تأثير وتكلفة انتخابات في هذا الوقت”.

ويتعارض هذا القرار مع موقفه السابق الذي يدعو إلى إجراء انتخابات الشهر المقبل، إذا لم يتم إعادة حكومة الإقليم بحلول 28 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، ومن الناحية القانونية يجب إجراء الانتخابات في غضون 12 أسبوعاً من هذا التاريخ.

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