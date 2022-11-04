الفرنسية المولودة في الجزائر بريجيت جيرو .. المرأة الـ13 الفائزة بجائزة غونكور

2022/11/04 | 15:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الروائية بريجيت جيرو خلال جلسة تصوير لها في باريس في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © اف ب جوليان دي روزا باريس (أ ف ب) – فازت الكاتبة الفرنسية المولودة في الجزائر بريجيت جيرو الخميس بجائزة غونكور الأدبية، عن روايتها “العيش سريعاً” (Vivre vite) الصادرة عن دار “فلاماريون”، وفيها تستعيد الأحداث غير المتوقعة التي أفضت […]

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