تراجع أعداد الجواميس في كردستان العراق بفعل التغيّر المناخي

2022/11/04 | 15:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى تغير المناخ وانخفاض مناسيب المياه في البحيرات والأنهار، إلى تراجع أعداد قطعان الجاموس في كردستان العراق.ويحذر مربو الجواميس من اضطرارهم إلى التخلي عن تربيتها بعدما كانت تمثل مصدراً مهماً للدخل.

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