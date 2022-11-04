2022/11/04 | 15:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة وزارة الأتصالات تحظر جميع المواقع الاباحية في العراق أولاً على المسلة.

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