القضاء يصدر مذكرة قبض وتحرٍ ضد أحمد الصراف

2022/11/04 | 15:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدر مجلس القضاء الاعلى، الجمعة 11/04/2022، مذكرة قبض وتحري بحق رجل...

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