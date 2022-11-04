من بينها العمل على استرداد الأموال العراقية في الخارج.. السوداني يصدر حُزمة توجيهات

2022/11/04 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أثناء الجلسة الاعتيادية الثانية، للمجلس المنعقدة في الأول من تشرين الثاني 2022، الجهات ذات العلاقة بأخذ ما يقتضي، كلا حسب اختصاصه؛ لتنفيذ ما يأتي:

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي ان ” رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه أثناء الجلسة الاعتيادية الثانية، للمجلس المنعقدة في الأول من تشرين الثاني 2022، الجهات ذات العلاقة بأخذ ما يقتضي، كلا حسب اختصاصه؛ لتنفيذ ما يأتي:

تمكين مجلـس النـواب العراقي من أداء دوره التشريعي والرقابي، والتواصـل مـع اللجان النيابيـة ضمن مهماته الدستورية في التشريع والرقابة.

إیجاد رؤية واضحة؛ لإدارة الوزارة، ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها.

منح المساحة الكافية للإعلام المهني في تغطية جولات الوزير ونشاطات الوزارة.

تنسيق الوزارة بينها وبين الجهات ذات العلاقة؛ لإعداد البرنامج الحكومي الخاص بالوزارة خلال ثلاثة أسابيـع، حدا أقصى، بدءا مـن تاريـخ إصدار هذا التوجيـه؛ لمناقشتـه فـي مجلـس الوزراء وإقراره، مع مراعاة عدم التوسع بالبرنامج الحكومي.

تنسيق أعضاء مجلس الوزراء، مع السادة المحافظين؛ لتذليل المعوقات التي تعاني منها المحافظات.

مراجعة موازنة الوزارة بشكل عاجل، وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة، وإنهاء مشكلاتها.

تقويم أداء الموظفين تقويما علميا ومهنيا منصفا وفرز الجيدين منهم ومكافأتهم؛ ليكونوا أدوات فاعلة ومساندة لعمل الوزير في الوزارة.

تدقيق العقود الموقعة للحكومات السابقة، والتحقُّق من سلامتها، وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.

معالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

التعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية، وتسهيل أداء مهمات عملها.

تأكيـد أهمية استرداد الأمـوال العراقيـة فـي الخـارج التـي حـصـل عليهـا بعـض الأشخاص بطـرق غير مشروعة، بالتنسيق بين وزارتكم ووزارة الخارجية، واعتماد ذلك معيارا مهما في إقامة العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول.

تأكيد العمل بالنافذة الواحدة؛ لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين.

تفعيل العمل بقانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل؛ لدعم المنتج المحلي.

تفعيل العمـل بـقـانون دعـم صـندوق التصدير (6 لسنة 1969) المعدل، مع تسهيل إجـراءات التصدير ودعم المصدرين؛ لتنشيط القطاع الخاص.

دعم القطاع السياحي، من خلال تفعيل العمل بقرار مجلس الوزراء (154 لسنة 2022) .

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