تنشر ” تقدم” نص قانون التجنيد الإلزامي الذي يعتزم البرلمان إقراره

2022/11/04 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” نص مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الالزامي) في الجيش العراقي، الذي يعتزم مجلس النواب القيام بالقراءة الاولى له في جلسة الاحد المقبل.

وأعلن مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، انه سيشرع الاحد المقبل بمناقشة قانون الخدمة العسكرية الالزامية.

للاطلاع على نص القانون في الرابط ادناه:

https://drive.google.com/file/d/1uAGQjd5vRUs391bHygpBJcZ546UkQfb3/view

وأعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تغريدة على تويتر أن المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة”.

واشار الى ان “المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، مُلِمٍّ بالحقوق والواجبات ومتحفِّز لحفظ الدولة وسيادتها ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهُوية الوطنية”.

ومن جانبه قال المتحدث بأسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ان العراق بحاجة الى الخدمة الالزامية فعندما يتعرض الوطن لخطر خارجي يجب ان تكون هناك قوات احتياط لدرء هذا الاخطر وبناء الروح الوطنية وصناعة الرجال .

وأوضح ان القانون يقود ايضا الى توفير مردود مالي للعاطلين عن العمل حيث سيصل راتب المجند الى 700 الف دينار عراقي شهريا (حوالي 500 دولار) كما أنه سيندمج في الخدمة كل أبناء الوطن وينصهروا بها.

وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد اقرت في 31 آب أغسطس عام 2021 مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية وأحالته الى البرلمان لتشريعه بعد 19 عاما من إلغائه من قبل القوات الاميركية عام 2003.

وقد تأجل اقرار مشروع القانون لأكثر من مرة لأسباب عدة منها عدم توافر الغطاء المالي إضافة إلى الخلافات السياسية وسنوات الحرب ضد تنظيم داعش لكنه بوجود فائض مالي حاليا فان هذا سيساعد على المضي بالمشروع.

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